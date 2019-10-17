Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Bayramiç’te kaçak kazıya 5 gözaltı
ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bayramiç ilçesi Beşik köyü Osman tarlası mevkiinde kaçak kazı yapıldığı...
GÜVENLİK 17.10.2019, 10:33
ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bayramiç ilçesi Beşik köyü Osman tarlası mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 200 metrekare alanda yaklaşık 40 metre derinliğinde izinsiz kazı yapan F.G., S.K., Ö.D., Ş.A. ve G.M.'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda, 2 jeneratör, 1 kırıcı hilti, 1 kaynak makinesi, 1 demir doğrama testeresi, 1 elektrikli vinç, 1 taşlama makinesi, 1 matkap, 4 kazma, 3 kürek, 16 metre uzunluğunda merdiven, 2 kısa mesafe telsiz ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ederken, kazı alanının İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli olarak inceleneceği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bayramiç ilçesi Beşik köyü Osman tarlası mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 200 metrekare alanda yaklaşık 40 metre derinliğinde izinsiz kazı yapan F.G., S.K., Ö.D., Ş.A. ve G.M.'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda, 2 jeneratör, 1 kırıcı hilti, 1 kaynak makinesi, 1 demir doğrama testeresi, 1 elektrikli vinç, 1 taşlama makinesi, 1 matkap, 4 kazma, 3 kürek, 16 metre uzunluğunda merdiven, 2 kısa mesafe telsiz ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ederken, kazı alanının İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli olarak inceleneceği bildirildi.
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2