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Bayramiç'te köylülerin yardımıyla geçinen felçli kadının evi yandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Ahmetçeli köyünde, köylülerin yardımları ile yaşayan felçli anne Fatma Parıldar (69) ve 2 oğlunun yaşadığı ev, bacanın alev alması sonucu tamamen yandı.

Bayramiç'te köylülerin yardımıyla geçinen felçli kadının evi yandı
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Ahmetçeli köyünde, köylülerin yardımları ile yaşayan felçli anne Fatma Parıldar (69) ve 2 oğlunun yaşadığı ev, bacanın alev alması sonucu tamamen yandı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ahmetçeli köyünde bugün saat 13.30 da felçli olduğu belirtilen Fatma Parıldar'ın evini alevler sardı. Evde uyuyan Fatma Parıldar gürültüyle uyandı. Köylülerin yardımıyla evden dışarı çıkarıldı. Kuvvetli lodosun etkisiyle 2 katlı evi alevler sardı. Anne Fatma Parıldar'ın biri engelli olan 2 oğlunun olay anında evde olmadıkları öğrenilirken, bir oğlunun odun kömürü yapımında çalıştığı belirtildi.

Köylülerin ihbarı sonucu olay yerine gelen Bayramiç Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Fakat aşırı lodosun etkisiyle alevler kontrol altına alınamadı. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü arazözünün de olay yerine gelerek yangına müdahale etmesi sonucu alevler 1.5 saatte kontrol altına alındı. Fatma Parıldar, evinin alevler içinde kalmasını gözyaşları içinde izledi.

Lodos nedeniyle alevlerin köydeki diğer evlere ve yanan evin yanındaki camiye sıçramaması ise teselli oldu. Köylülerin ifadesine göre ekonomik durumu hiç iyi olmayan aile de felçli anne Fatma Parıldar'a köylülerin yardımıyla bakılıyordu.
Zeytincilik ile geçinen Ahmetçeli köyünde, yanan evde zeytinyağı bidonunun alevler arasında kalması nedeniyle zeytinyağı kapıdan dışarıya doğru akarken, Fatma Parıldar, "Zeytin yağım da gitti" diye feryat etti.

Evleri kül olan ve kalacak başka yerleri olmayan aile, köy muhtarı İbrahim Doğan tarafından misafirhaneye yerleştirildi.

 

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