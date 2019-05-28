Bayramiç'te korkutan orman yangını

Bayramiç ilçesinin Çatalçam köyü yakınındaki ormanlık alanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Çam ormanındaki yangını gören bir vatandaş, hemen ilgililere haber verdi. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 4 arazöz ile işçilerin müdahale ettiği yangın, 1 saatte konrol altına alınarak, söndürüldü. Çatalçam mevkisinde ormanlık alana atılan çöplerin neden olduğu öne sürülen yangında, 3 dönüm alan zarar gördü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Aynı bölgede 8 yıl önce çıkan yangında 30 hektar çam ormanı, 150 hektarda tarım alanı olmak üzere toplamda 180 hektar alan yanarak kül olmuştu. B
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