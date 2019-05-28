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Bayramiç'te korkutan orman yangını

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinin Çatalçam köyü kırsalında çıkan yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle ormanlık alana yayılmadan söndürüldü. Bayramiç ilçesinin Çatalçam köyü yakınındaki ormanlık alanında akşam saatlerinde...

Bayramiç'te korkutan orman yangını
ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinin Çatalçam köyü kırsalında çıkan yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.
Bayramiç ilçesinin Çatalçam köyü yakınındaki ormanlık alanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Çam ormanındaki yangını gören bir vatandaş, hemen ilgililere haber verdi. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 4 arazöz ile işçilerin müdahale ettiği yangın, 1 saatte konrol altına alınarak, söndürüldü. Çatalçam mevkisinde ormanlık alana atılan çöplerin neden olduğu öne sürülen yangında, 3 dönüm alan zarar gördü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Aynı bölgede 8 yıl önce çıkan yangında 30 hektar çam ormanı, 150 hektarda tarım alanı olmak üzere toplamda 180 hektar alan yanarak kül olmuştu. B

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