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Bayramiç'te iki katlı bina yıkıldı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Halil İbrahim Özen'e (70) ait koruma altındaki tescilli iki katlı bina, aşırı yağmurun etkisiyle yıkıldı.

Bayramiç'te iki katlı bina yıkıldı
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Halil İbrahim Özen'e (70) ait koruma altındaki tescilli iki katlı bina, aşırı yağmurun etkisiyle yıkıldı.

SİT alanında bulunan ve içinde kimsenin oturmadığı koruma altındaki tescilli iki katlı bina, bu akşam saat 21.00'de şiddetli yağmur nedeniyle yıkıldı. Çevreye dağılan enkaz parçaları nedeniyle Yüksel Yörükoğlu caddesi trafiğe kapatıldı. Eski bina yıkılırken, yanındaki  Emre Avcılar'a ait lokanta da zarar verdi. Olayda kimse zarar görmedi.
Halil İbrahim Özen, etrafını demir levhalarla çevirerek önlem aldıkları binayı bugüne kadar izin verilmediği için yıkamadıklarını ve sonunda kendi kendine yıkıldığını söyledi.

 

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