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Bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mustafa Kutluay (62) yaşamını yitirdi, eşi, oğlu ve gelini yaralandı. Ailenin İzmir'in Torbalı ilçesinden yakınlarına bayram ziyaretine geldikleri öğrenildi. Kaza,...

Bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1 ölü, 3 yaralı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mustafa Kutluay (62) yaşamını yitirdi, eşi, oğlu ve gelini yaralandı. Ailenin İzmir'in Torbalı ilçesinden yakınlarına bayram ziyaretine geldikleri öğrenildi.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Çakaldoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Çakaldoğan Mahallesi yönüne giden Mustafa Kutluay, yönetimindeki 09 F 8371 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, Kısık mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü olay yerinde öldü, araçta bulunan eşi Aliye Kutluay (54), oğlu Coşkun Kutluay (32) ve gelini Selvi Zeynep Kutluay (28) yaralandı. İhbarla gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yaralıları uçurumdan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Ailenin İzmir'in Torbalı ilçesinden Çakaldoğan Mahallesi'ndeki yakınlarına bayram ziyaretine geldikleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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