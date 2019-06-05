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Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı
Bayram tatilinin kaza bilançosu: 42...

Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı

Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 18.00'den sonra 9 ildeki kazalarda 6 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı. Böylece bayramın birinci günü yurt genelinde meydana...

Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ KAZALARDA 8 KİŞİ ÖLDÜ, 80 KİŞİ YARALANDI

Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 18.00'den sonra 9 ildeki kazalarda 6 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı. Böylece bayramın birinci günü yurt genelinde meydana gelen 20 kazada 8 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı. 

TATİLİN DÖRT GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 103 KAZA, 42 ÖLÜ, 311 YARALI

Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde yurt genelinde meydana gelen 103 kazada 42 kişi yaşamını yitirirken, 311 kişi de yaralandı. Gün gün kaza bilançosu ise şöyle oldu:
31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı 
1 Haziran Cumartesi :           25 kazada   3 ölü, 65 yaralı 
2 Haziran Pazar :                  23 kazada 10 ölü, 66 yaralı 
3 Haziran Pazartesi (Arife):   28 kazada 11 ölü, 69 yaralı
4 Haziran Salı (Ramazan Bayramı 1. gün):  20 kazada, 8 ölü, 80 yaralı 

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