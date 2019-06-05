Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ KAZALARDA 8 KİŞİ ÖLDÜ, 80 KİŞİ YARALANDIRamazan Bayramı'nın birinci günü saat 18.00'den sonra 9 ildeki kazalarda 6 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı. Böylece bayramın birinci günü yurt genelinde meydana gelen 20 kazada 8 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.TATİLİN DÖRT GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 103 KAZA, 42 ÖLÜ, 311 YARALIRamazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde yurt genelinde meydana gelen 103 kazada 42 kişi yaşamını yitirirken, 311 kişi de yaralandı. Gün gün kaza bilançosu ise şöyle oldu:31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı4 Haziran Salı (Ramazan Bayramı 1. gün): 20 kazada, 8 ölü, 80 yaralı