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Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 32 ölü, 233 yaralı (2)

TATİLİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE 9 KİŞİ ÖLDÜ, 71 KİŞİ YARALANDI Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü günü saat 17.00'den sonra 8 ilde meydana gelen 10 kazada 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Saat 17.00'ye kadar olan kazalarla birlikte tatilin...

Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 32 ölü, 233 yaralı (2)

TATİLİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE 9 KİŞİ ÖLDÜ, 71 KİŞİ YARALANDI
Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü günü saat 17.00'den sonra 8 ilde meydana gelen 10 kazada 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Saat 17.00'ye kadar olan kazalarla birlikte tatilin üçüncü gününde meydana gelen 28 kazada 9 kişi yaşamını yitirirken, 71 kişi de yaralandı.  
TATİLİN ÜÇ GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 32 ÖLÜ, 233 YARALI
Yurt genelinde Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde yurt genelinde meydana gelen 83 kazada 32 kişi yaşamını yitirirken, 233 kişi de yaralandı. Gün gün kaza bilançosu ise şöyle oldu:
31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı 
1 Haziran Cumartesi :           25 kazada   3 ölü, 65 yaralı 
2 Haziran Pazar :                  23 kazada 10 ölü, 66 yaralı 
3 Haziran Pazartesi (Arife):   28 kazada   9 ölü, 71 yaralı

 

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