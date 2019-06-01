Bayram tatiline giden işçileri taşıyan araç devrildi: 5 yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için Elazığ'a giden işçilerin bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanşehir'e bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'den memleketleri Elazığ'a bayram tatiline giden işçilerin bulunduğu, Mehmet Aydemir yönetimindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Aydemir ile araçtaki Mehmet Öztekeli, Erdem Demirtaş ve ismi öğrenilemeyen 2 işçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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