Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

Bayram tatili yolunda kaza: 4 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolu üzerindeki Yenice Mahallesi...

Bayram tatili yolunda kaza: 4 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolu üzerindeki Yenice Mahallesi mevkiinde meydan geldi. Tekirdağ'dan Malkara yönüne giden Recep Yavaş (43) yönetimindeki 34 DH 9979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Araç yol kenarındaki su kanalına çarparak durdu. Kazada sürücü Recep Yavaş ve araçta bulunan eşi Sevinç Yavaş (40), çocukları Zeynep (17) ve Emircan Yavaş (16) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Recep Yavaş, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ailenin 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328