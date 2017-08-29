Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

'Bayram şekeri alıp geleceğim' dedi, 3 bin uyuşturucu hapla yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da çevresindeki madde kullanıcılarına 'Size bayram şekeri alıp geleceğim' dediği ileri sürülen 31 yaşındaki İdris Doğan, gittiği İstanbul'dan cips poşetleri içerisinde getirdiği yaklaşık 3 bin ecstasy...

'Bayram şekeri alıp geleceğim' dedi, 3 bin uyuşturucu hapla yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da çevresindeki madde kullanıcılarına 'Size bayram şekeri alıp geleceğim' dediği ileri sürülen 31 yaşındaki İdris Doğan, gittiği İstanbul'dan cips poşetleri içerisinde getirdiği yaklaşık 3 bin ecstasy hap ile yakalandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuruyemişçilik yapan İdris Doğan'ın yakın çevresindeki uyuşturucu madde kullanıcılarına, 'İstanbul'a gidip size bayram şekeri alıp geleceğim' dediği bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, İdris Doğan'ı takibe aldı. İstanbul'a giden Doğan, dönüşte Konya otogarında otobüsten iner inmez gözaltına alındı. İdris Doğan'ın elindeki cips poşetleri içerisine gizlenmiş yaklaşık 3 bin ecstasy hap ele geçirdi. Hapların kendisine ait olmadığını öne süren İdris Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314