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Bayraklı’da boş arazide çıkan yangın, tedirgin etti

Hande NAYMAN/İZMİR, ()- İZMİR Bayraklı ilçesinde boş arazide çıkan yangın, vatandaşları tedirgin etti. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi'nde bulunan boş bir arazide saat 14.00 civarında...

Bayraklı’da boş arazide çıkan yangın, tedirgin etti

Hande NAYMAN/İZMİR, ()- İZMİR Bayraklı ilçesinde boş arazide çıkan yangın, vatandaşları tedirgin etti. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi'nde bulunan boş bir arazide saat 14.00 civarında yangın çıktı. Arazide bulunan hurdalık eşyalar, lastikler ve kullanılmayan mobilyalar kısa süre içinde alevlere teslim oldu. Yangın sırasında yükselen yoğun duman, çevre sakinlerini tedirgin etti. 3. İzmir Evcil Hayvan, Ürün ve Aksesuar Fuarı’nın sergilendiği Tepekule Kongre Merkezi’ne yakın bir mesafede çıkan yangın, trafik sıkışıklığına da neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede bulunan vatandaşlar, atıl arazide madde bağımlılığı olan gençlerin sıklıkla bulunduğunu belirterek, yangının bu kişiler tarafından çıkarılmış olabileceğini ileri sürdü. 
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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