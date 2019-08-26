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Bayraklı'da dinleme cihazı şüphelileri serbest bırakıldı
İZMİR'de, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı. İzmir’de, geçen 23 Ağustos'ta, son seçimde CHP’den Bayraklı Belediye Başkanlığı’na...
GÜVENLİK 26.08.2019, 15:39
İZMİR'de, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.
İzmir’de, geçen 23 Ağustos'ta, son seçimde CHP’den Bayraklı Belediye Başkanlığı’na seçilen Serdar Sandal’ın makam odasında, masanın altındaki elektrik prizlerinin bulunduğu bölümde dinleme cihazı bulundu. Olayla ilgili yapılan incelemede cihazın üzerinde parmak izleri bulunan G.D. ve T.V. gözaltına alındı. Şüphelilerin telsiz satım işiyle uğraştıkları belirlendi. G.D. ve T.V.'nin, telsizi bulmak için bizzat belediye görevlilerince çağırıldığı ve cihazın üzerinde bu yüzden parmak izlerinin bulunduğu saptandı. Şüpheliler serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İzmir’de, geçen 23 Ağustos'ta, son seçimde CHP’den Bayraklı Belediye Başkanlığı’na seçilen Serdar Sandal’ın makam odasında, masanın altındaki elektrik prizlerinin bulunduğu bölümde dinleme cihazı bulundu. Olayla ilgili yapılan incelemede cihazın üzerinde parmak izleri bulunan G.D. ve T.V. gözaltına alındı. Şüphelilerin telsiz satım işiyle uğraştıkları belirlendi. G.D. ve T.V.'nin, telsizi bulmak için bizzat belediye görevlilerince çağırıldığı ve cihazın üzerinde bu yüzden parmak izlerinin bulunduğu saptandı. Şüpheliler serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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