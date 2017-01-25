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Bayraklı Belediyesi'ndeki 'rüşvet ve irtikap' davası bilirkişide

İZMİR'de, aralarında Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin eski Temizlik İşleri Müdürü'nün de bulunduğu 11 kişi hakkında 'rüşvet ve irtikap' suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam...

Bayraklı Belediyesi'ndeki 'rüşvet ve irtikap' davası bilirkişide
İZMİR'de, aralarında Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin eski Temizlik İşleri Müdürü'nün de bulunduğu 11 kişi hakkında 'rüşvet ve irtikap' suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. İrtikap suçunun işlenip işlenmediğinin tespiti için dosyanın bilirkişiye verilmesine karar verilip, duruşma ertelendi.
İzmir merkezli İstanbul, Ankara ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 'rüşvet ve irtikap' suçlarını işlediği iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, aralarında Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin eski Temizlik İşleri Müdürü'nün de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonun Bayraklı Belediyesi'nin 2009- 2012 yıllarını kapsayan dönemde ihaleye fesat karıştırma, evrakta sahtecilik, rüşvet ve irtikap gibi suçlamalar nedeniyle düzenlendiği öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilere destek vermek amacıyla İzmir Adliyesi'ne gelen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, soruşturma çerçevesinde gözaltındaki bir şirket yetkilisinin 'Karabağ'a ait yazlığın tadilat parasının kendisine ödetildiği' beyanı üzerine şüpheli sıfatıyla savcılığa çağrılmıştı. Dosyada, belediyeden ihale alan bir firmanın belediye görevlilerine cep telefonu ve uçak bileti aldığı, belediyenin temin ettiği bazı ihtiyaçların da usulsüz olarak sürekli aynı firmalardan alındığı iddiaları da yer almıştı. Karabağ'ın da yer aldığı 9 kişi sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan'ın da bulunduğu 2 kişi ise denetimli serbestlik yasasından yararlandırılarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'görevi kötüye kullanma, rüşvet almak ve vermek, icbar suretiyle irtikap' suçlarını işlediği iddiasıyla açılan davanın bugün yapılan duruşmasına, daha önceki duruşmada vareste tutulması yönünde karar verilen CHP'li Belediye Başkanı Karabağ katılmazken, tutuksuz yargılanan 10 sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından, mahkeme başkanı, irtikap suçunun işlenip işlenmediğinin belirlenmesi ve rapor hazırlaması için dosyanın bilirkişiye verilmesine, duruşmayı da nisan ayına erteledi.

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