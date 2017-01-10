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Baykan'da mağarada PKK'nın silahları bulundu

SİİRT'in Baykan İlçesi'nde güvenlik güçlerinin bir ihbar sonucu kırsal alandaki bir mağara içerisinde yaptığı PKK'lı teröristlere ait 2 kaleşnikof tüfek ve 20 litrelik 2 bidon dolusu mazot bulundu. Baykan İlçesi'nde...

Baykan'da mağarada PKK'nın silahları bulundu
SİİRT'in Baykan İlçesi'nde güvenlik güçlerinin bir ihbar sonucu kırsal alandaki bir mağara içerisinde yaptığı PKK'lı teröristlere ait 2 kaleşnikof tüfek ve 20 litrelik 2 bidon dolusu mazot bulundu.
Baykan İlçesi'nde alınan bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, kırsal alandaki bir mağarada arama yaptı. Aramada, PKK'lı teröristlere ait 2 kaleşnikof tüfek ile bir miktar yakıt bulundu. Siirt Valiliği'ince konuya ilişkin yapılan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca alınan istihbarı bilgi neticesinde Baykan İlçesi mülki sınırları içerisinde bulunan bir mağara içerisince bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 çuval içerisinde muhtelif yaşam malzemesi, 2 adet 20 litre bidon içerisinde mazot, 8 pet şişe içerisinde benzin ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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