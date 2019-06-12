Bayiden telefon çalan hırsızlar yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, telefon bayisinin camına taşla kırıp, 20 saniye içerisinde 1 bilgisayar ile 4 telefonu çalan 2 kişi yakalandı. Onlara gözcülük eden şüpheli ise operasyon sırasında polisin geldiğini görüp 4'üncü kattan atlayınca yaralandı.

Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında 2 kişi, bir cep telefonu bayisinin camını taş atarak kırdı. Tekme atıp, elleriyle iterek camı yere düşüren şüpheliler, içeri girip, 20 saniyede 1 dizüstü bilgisayar ve 4 cep telefonunu çaldı. Camın kırıldığını duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, hem bayinin hem de çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Polis, şüphelilerin plakasız bir otomobille geldiğini belirledi. Şüphelilerden 2'si otomobilde beklerken, 2 kişinin ise hırsızlık olayını gerçekleştirildiği saptandı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dükkana giren şüphelilerin, hırsızlık suçundan 10 kaydı bulunan T.K. (18) ile aynı suçtan 23 kaydı bulunan M.K. olduğunu belirledi. Araçta bekleyen kişilerin ise cezaevi firarisi ve hırsızlık suçundan 18 kaydı bulunan E.E. ile yine hırsızlık suçundan 10 kaydı olan N.K. (15) isimli kız çocuğu olduğunu saptadı.

POLİSİ GÖRÜNCE 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

Ekipler, şüphelilerin Gebze Yenikent Mahallesi'nde günlük kiralık bir ev tuttuğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, önce kapı zilini çaldı. İçeride kısa bir süre sessizlik olduktan sonra kapıyı T.K. ile N.K. açtı. Bu sırada binanın arka tarafından gelen çığlık üzerine o yöne koşan polis ekipleri, M.K.'nin 4'üncü katta bulunan daireden atladığını gördü. Binanın önünde yeşil alana düşen M.K., yaralandı. Çağırılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K.'nın topuklarında ve belinde kırıklar olduğu saptandı. Şüphelilerin, polisi görünce pencereden atttığı çalıntı cep telefonu ve laptop da bulunarak, sahibine teslim edildi.

1 ŞÜPHELİ ANRANIYOR

Gözaltına alınan 2 şüpheliden yaşı küçük olan N.K., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polisler gelmeden önce evden çıktığı belirlenen E.E.'yi yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BURSA'DA 230 BİN LİRALIK TELEFON HIRSIZLIĞINA KARIŞMIŞ

Bu arada, şüphelilerden T.K.'nin 3 Haziran tarihinde Tekirdağ'da bir hırsızlık olayına, 1 ve 10 Haziran tarihlerinde ise Bursa'da 230 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığına karıştığı saptandı.

Emniyette işlemlerinin ardından T.K., Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.



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