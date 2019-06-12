Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Bayiden telefon çalan hırsızlar yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, telefon bayisinin camına taşla kırıp, 20 saniye içerisinde 1 bilgisayar ile 4 telefonu çalan 2 kişi yakalandı. Onlara gözcülük eden şüpheli ise operasyon sırasında polisin geldiğini görüp 4'üncü kattan...

Bayiden telefon çalan hırsızlar yakalandı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, telefon bayisinin camına taşla kırıp, 20 saniye içerisinde 1 bilgisayar ile 4 telefonu çalan 2 kişi yakalandı. Onlara gözcülük eden şüpheli ise operasyon sırasında polisin geldiğini görüp 4'üncü kattan atlayınca yaralandı.
Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında 2 kişi, bir cep telefonu bayisinin camını taş atarak kırdı. Tekme atıp, elleriyle iterek camı yere düşüren şüpheliler, içeri girip, 20 saniyede 1 dizüstü bilgisayar ve 4 cep telefonunu çaldı. Camın kırıldığını duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, hem bayinin hem de çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Polis, şüphelilerin plakasız bir otomobille geldiğini belirledi. Şüphelilerden 2'si otomobilde beklerken, 2 kişinin ise hırsızlık olayını gerçekleştirildiği saptandı.
ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dükkana giren şüphelilerin, hırsızlık suçundan 10 kaydı bulunan T.K. (18) ile aynı suçtan 23 kaydı bulunan M.K. olduğunu belirledi. Araçta bekleyen kişilerin ise cezaevi firarisi ve hırsızlık suçundan 18 kaydı bulunan E.E. ile yine hırsızlık suçundan 10 kaydı olan N.K. (15) isimli kız çocuğu olduğunu saptadı.
POLİSİ GÖRÜNCE 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI
Ekipler, şüphelilerin Gebze Yenikent Mahallesi'nde günlük kiralık bir ev tuttuğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, önce kapı zilini çaldı. İçeride kısa bir süre sessizlik olduktan sonra kapıyı T.K. ile N.K. açtı. Bu sırada binanın arka tarafından gelen çığlık üzerine o yöne koşan polis ekipleri, M.K.'nin 4'üncü katta bulunan daireden atladığını gördü. Binanın önünde yeşil alana düşen M.K., yaralandı. Çağırılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K.'nın topuklarında ve belinde kırıklar olduğu saptandı. Şüphelilerin, polisi görünce pencereden atttığı çalıntı cep telefonu ve laptop da bulunarak, sahibine teslim edildi. 
1 ŞÜPHELİ ANRANIYOR
Gözaltına alınan 2 şüpheliden yaşı küçük olan N.K., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polisler gelmeden önce evden çıktığı belirlenen E.E.'yi yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
BURSA'DA 230 BİN LİRALIK TELEFON HIRSIZLIĞINA KARIŞMIŞ
Bu arada, şüphelilerden T.K.'nin 3 Haziran tarihinde Tekirdağ'da bir hırsızlık olayına, 1 ve 10 Haziran tarihlerinde ise Bursa'da 230 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığına karıştığı saptandı. 
Emniyette işlemlerinin ardından T.K., Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328