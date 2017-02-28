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Bayiden 12 bin liralık gübre çaldı, 'bahçede kullanacaktım' dedi

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da 24 yaşındaki Mustafa A., bir süre hamallık yaptığı  zirai ilaç bayisinden 12 bin lira değerinde gübre çaldı. Merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde zirai ilaç bayiliği yapan Suat E., 25...

Bayiden 12 bin liralık gübre çaldı, 'bahçede kullanacaktım' dedi

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da 24 yaşındaki Mustafa A., bir süre hamallık yaptığı  zirai ilaç bayisinden 12 bin lira değerinde gübre çaldı.
Merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde zirai ilaç bayiliği yapan Suat E., 25 Şubat'ta iş yerine geldiğinde deposundaki çuvallar içerisinde duran gübrelerin yerinde olmadığını fark etti. Suat E.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 12 bin lira değerindeki gübrenin çalındığını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan işyerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarını toplayıp incelemeye aldı. Gübrelerin taşındığı kamyoneti kullanan kişinin bayide bir süre çalışan Mustafa A. olduğu belirlendi.
BAHÇEDE KULLANACAĞI KADARINI ÇALMIŞ
Gözaltına alınan Mustafa A.'nın ifadesi doğrultusunda çalınan gübreler de bir depoda ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda Suat E.'nin deposunda bir süre hamallık yaptığını belirten Mustafa A., "İsteseydim depoyu boşaltırdım, kiraladığım bahçede kullanacağım kadarını götürdüm" diye ifade verdi.
Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan poliste kaydı bulunan Mustafa A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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