Bayburt'taki 'çukur kazası'nda yaralanan İranlı çocuk yaşamını yitirdi

Osman ŞİŞKO/BAYBURT, () - BAYBURT'ta, 29 Mart'ta, İran plakalı otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 8 metrelik çukura düşmesi sonucu, 5’i İranlı, 3’ü Türk 8 kişinin öldüğü kazada ağır yaralan İran uyruklu Heliya Poormehdi (11), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 9'a çıkmış oldu.

Kaza, 29 Mart Perşembe gecesi Bayburt- Gümüşhane karayolu Akşar beldesi yakınlarındaki Aydıntepe yol ayrımında meydana geldi. Serhat Güzel, kullandığı 16 DİP 92 plakalı otomobil ile kum birikintisine çarptı, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Bu kazanın ardından yoldaki menfez çalışması için kazılan 8 metre derinliğindeki çukura, Bayburt'tan Gümüşhane yönüne giden Alireza Bağhizadeh (39) kullandığı 50 E 61910 İran plakalı otomobil, ardından Bayburt- Trabzon hattında taşımacılık yapan bir firmaya ait Recep Kuyruk’un kullandığı 61 BT 285 plakalı minibüs düştü. Kazada, 5'i İranlı, 3'ü Türk 8 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

YARALI ÇOCUK ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanan İran uyruklu Heliya Poormehdi, tedavi gördüğü Bayburt Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde dün gece hayatını kaybetti. Poormehdi'nin cenazesi, hastanedeki işlemleri sonrası Erzurum'daki İran Başkonsolosluğu yetkililerine teslim edildi.

Heliya Poormehdi'nin yaşamını yitirmesiyle kazada, 6’sı İranlı, 3’ü Türk, 9 kişi yaşamını yitirmiş oldu.



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