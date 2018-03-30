Bayburt'ta yoldaki çukura otomobil ve minibüs düştü: 8 ölü, 3 yaralı - Ek fotoğraflar
30 Mart 2018 Cuma 02:12
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