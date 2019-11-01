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Bayburt'ta, yanan 7 ev ve 2 ahırdan geriye enkaz yığınları kaldı
BAYBURT'un merkeze bağlı Mutlu köyünde çıkan yangında alevlera teslim olan 7 ev ile 2 ahırdan geriye enkaz yığını kaldı. Merkeze bağlı Mutlu köyündeki bir evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler, bitişikteki...
GÜVENLİK 31.10.2019, 15:51
BAYBURT'un merkeze bağlı Mutlu köyünde çıkan yangında alevlera teslim olan 7 ev ile 2 ahırdan geriye enkaz yığını kaldı.
Merkeze bağlı Mutlu köyündeki bir evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler, bitişikteki ev ve ahırlara sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, 7 ev ile 2 ahır yandı. Yangının elektrik panosundaki kabloların şase yapması sonucu çıktığı belirtildi.
Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, ev ve ahırlardan geriye kalan enkazı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de köye gelerek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Merkeze bağlı Mutlu köyündeki bir evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler, bitişikteki ev ve ahırlara sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, 7 ev ile 2 ahır yandı. Yangının elektrik panosundaki kabloların şase yapması sonucu çıktığı belirtildi.
Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, ev ve ahırlardan geriye kalan enkazı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de köye gelerek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
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