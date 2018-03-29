Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var

BAYBURT'da, Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi mevkiinde İran plakalı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar ile kurtarma ekipleri sevk edildi.



ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ



Bayburt'da, Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi Aydıntepe mevkiinde saat 22.00 sıralarında İran plakalı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi, 1'i ağır 4 kişide yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.