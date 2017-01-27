Bayburt'ta aranan zanlı, Artvin'de çobanlık yaparken yakalandı

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), () - BAYBURT’ta çeşitli suçlardan aranan M.S., Artvin’in Şavşat İlçesi Kayadibi Köyünde çobanlık yaparken jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma ekipleri, Bayburt'ta çeşitli olaylara karışan, cinsel taciz, huzuru bozmak, güveni kötüye kullanmak ve terör örgütü propagandası yapmak gibi suçlardan aranan Ağrı Doğubeyazıt nüfusuna kayıtlı M.S.’nin Şavşat İlçesi Kayadibi Köyünde çobanlık yaptığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliye’ye sevk edilen M.S., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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