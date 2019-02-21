Bayburt'ta 9 cana mal olan 'ölüm çukuru'nu, İTÜ'den 3 uzman inceleyecek

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, () - BAYBURT'ta, geçen yıl, İran plakalı otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 6 metrelik çukura düşmesi sonucu meydana gelen 6'sı İranlı 9 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili, İTÜ İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanlığı'na bağlı Trafik Kürsüsü'nde görev yapan akademisyenlerden oluşturulacak en az 3 kişilik bilirkişi heyeti rapor hazırlayacak. Bilirkişi heyeti, kazadaki kusurlular ile kusur oranlarını belirleyerek, dava dosyasına gönderecek.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında haklarında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar şantiye şefi Şeref Ali, formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım ile ilk kazayı yapan otomobil sürücüsü Recep Güzel hazır bulundu. Duruşmada olay yerinde inceleme yapan polis ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinde görev yapan görevliler ile kaza ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ve polis ekiplerinde yer alan personel tanık olarak dinlendi. Tanık avukatlarına karşı sanık avukatlarının savunma yaptığı duruşmada mahkeme, dosyanın, 'şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kusurluların, kusurun ve niteliğinin net olarak tespiti' için İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanlığı'na bağlı Trafik Kürsüsü'nde görev yapan akademisyenlerden oluşturulacak en az 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine karar verdi. Duruşma, ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 29 Mart'ta saat 20.30 sıralarında, Bayburt Gümüşhane Yolu Akşar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılan yolda, şirket, menfez çalışması başlatılınca, tek şerit ulaşıma kapatıldı. Olay günü Gümüşhane'den Bayburt yönüne giden Recep Güzel, 16 KIP 92 plakalı otomobiliyle 'sola mecburi yön' levhasına çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Güzel, yardım istemeye gitti. İlk kaza nedeniyle mecburi yön levhasını görmeyen Recep Kuyruk'un kullandığı 61 BT 285 plakalı minibüs ile Alireza Bakhızadeh'in kullandığı 50 E 61910 İran plakalı otomobil, art arda ulaşıma kapalı yolda menfez çalışması için kazılan 6 metre derinliğindeki çukura düştü. Kazada 6'sı İranlı, 3'ü Türk 9 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Hazırlanan 14 sayfalık iddianamede şüpheli ve tanık ifadeleri, polis ve jandarma kaza tespit tutanağı, olay yeri inceleme raporu, savcılıkça görevlendirilen 3 kişiden oluşan 'trafik bilirkişi heyeti'nin raporu ile Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan kusur raporu yer aldı. Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; ihmalleri ve kusurları olduğu iddiasıyla firmanın şantiye şefi Şeref Ali, formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım, otomobil ile minibüsün çukura düşmeden önce çarptığı sola mecburi yön levhasını tekrar görünür hale getirmediği gerekçesiyle diğer otomobilin sürücüsü Recep Güzel hakkında, 'Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesi gereği 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çukura düşen minibüsün sürücüsü Recep Kuyruk ile otomobil sürücüsü Alireza Bakhızadeh de kusurlu bulundu.

İŞARETLEMELER UYGUN YAPILMAMIŞ

Bilirkişi raporunda, kazanın meydana geldiği çalışma alanındaki işaretlemelerin 'Trafik İşaretleme Yönetmenliği'nde gösterilen esaslara göre yapılmadığı bildirildi. Karayolları Kontrol Şefi H.B.A.'nın, yüklenici firma tarafından düzenlenen 'işaretleme tutanağı'nı gerek yönetmenliğe gerekse çalışma alanındaki işaretlemelere uygun olmamasına rağmen imzaladığı ve kontrol görevini yerine getirmediği kaydedildi. Karayolları Kontrol Şefi H.B.A. da kazanın oluşumunda yüzde 20 oranında kusurlu bulundu.



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