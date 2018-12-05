Bayburt'ta, 9 cana mal olan 'ölüm çukuru' davası görüldü

Emre KOLTUK/BAYBURT, () - BAYBURT'ta, 29 Mart akşamı, İran plakalı otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 6 metrelik çukura düşmesi sonucu meydana gelen, 6'sı İranlı 9 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili açılan davanın 2'nci duruşması görüldü. Duruşmada, mağdur avukatlarının olay yerinde keşif yapılması talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada haklarında, TCK'nın 85/2 maddesi gereği 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar firmanın şantiye şefi Şeref Ali, formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım ile olay yerinde ilk kazayı yapan otomobilin sürücüsü Recep Güzel hazır bulundu.

Şantiye şefi Şeref Ali'nin savunmasını yaptığı duruşmada gösterdiği tanıklar da dinlendi. Şeref Ali'nin tanıkları kaza yerinde uyarıcı levhalarının tam ve eksiksiz olduğunu savunurken, görgü tanıkları kaza yerinde uyarıcı levhalar bulunmadığını söyledi.

Duruşmada, mağdur avukatları olay yerinde keşif yapılmasını istedi. Ancak talebi mahkeme heyeti reddetti. Mağdur avukatlarından Murat Yelken de olayda sorumlu olan Karayolları yetkililerinin de dosyaya girmesini ve dosya kapsamının genişletilmesini talep etti. Ancak bu talep de mahkemece kabul edilmedi. Duruşma, bilirkişi raporunun gelmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için 20 Şubat 2019 tarihine ertelendi.

Avukat Murat Yelken, "Sanıkların getirdiği 2 tanık bire bir aynı cümlelerle olayı anlattı ve ikisi de uyarıcı tabelaların yerinde olduğunu söyledi. Tek ağızdan çıkmış gibi ikisi de aynı şeyleri anlattı. Aynı kelimeleri kullandılar. Bu kadar rastlandı olamaz. Ortada 9 cana mal olan bir ihmal var. Bu 9 canın üstünden bir şekilde herkes paçasını sıyırmaya çalışıyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Adalet yerini bulacaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 29 Mart'ta saat 20.30 sıralarında, Bayburt- Gümüşhane yolu Akşar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılan yolda, şirket tarafından menfez çalışması başlatılınca, tek şerit ulaşıma kapatıldı. Olay günü Gümüşhane'den Bayburt yönüne giden Recep Güzel, 16 KIP 92 plakalı otomobiliyle 'sola mecburi yön' levhasına çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Güzel, yardım istemeye gitti. İlk kaza nedeniyle mecburi yön levhasını görmeyen Recep Kuyruk'un kullandığı 61 BT 285 plakalı minibüs ile Alireza Bakhızadeh'in kullandığı 50 E 61910 İran plakalı otomobil, art arda ulaşıma kapalı yolda menfez çalışması için kazılan 6 metre derinliğindeki çukura düştü. Kazada 6'sı İranlı, 3'ü Türk 9 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda 14 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede; şüpheli ve tanık ifadeleri, polis ve jandarma kaza tespit tutanağı, olay yeri inceleme raporu, savcılıkça görevlendirilen 3 kişiden oluşan 'trafik bilirkişi heyeti'nin raporu ile Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan kusur raporu yer aldı. Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; ihmalleri ve kusurları olduğu iddiasıyla firmanın şantiye şefi Şeref Ali, formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım, otomobil ile minibüsün çukura düşmeden önce çarptığı sola mecburi yön levhasını tekrar görünür hale getirmediği gerekçesiyle diğer otomobilin sürücüsü Recep Güzel hakkında, 'Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesi gereği 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çukura düşen minibüsün sürücüsü Recep Kuyruk ile otomobil sürücüsü Alireza Bakhızadeh de kusurlu bulundu.

İŞARETLEMELER UYGUN YAPILMAMIŞ

Bilirkişi raporunda, kazanın meydana geldiği çalışma alanındaki işaretlemelerin 'Trafik İşaretleme Yönetmenliği'nde gösterilen esaslara göre yapılmadığı bildirildi. Karayolları Kontrol Şefi H.B.A.'nın, yüklenici firma tarafından düzenlenen 'işaretleme tutanağı'nı gerek yönetmenliğe gerekse çalışma alanındaki işaretlemelere uygun olmamasına rağmen imzaladığı ve kontrol görevini yerine getirmediği kaydedildi. Karayolları Kontrol Şefi H.B.A. da kazanın oluşumunda yüzde 20 oranında kusurlu bulundu.



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