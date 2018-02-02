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Batman'da Polise Sms'li Şikayet Dönemi Başliyor

BATMAN Emniyet Müdürlüğü artık şikayetleri mesajla da alacak. 155'e atılacak SMS'ler ücretsiz olacak, ancak gereksiz mesaj atanlara Kabahatlar Kanuna göre işlem uygulanacak. Batman Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetler artık 155 Polis İmdat...

Batman'da Polise Sms'li Şikayet Dönemi Başliyor
BATMAN Emniyet Müdürlüğü artık şikayetleri mesajla da alacak. 155'e atılacak SMS'ler ücretsiz olacak, ancak gereksiz mesaj atanlara Kabahatlar Kanuna göre işlem uygulanacak.
Batman Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetler artık 155 Polis İmdat Hattı ile birlikte devreye sokulan 155 SMS servisine de bildirilebilecek. Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "155 Polis İmdat Acil Çağrı kısa numarasını kullanmak sureti ile cep telefonundan acil durumlarda ihbar ve ya şikayette bulunabilmesi amacı ile 155 SMS servisi 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren kullanıma açılacaktır" denildi.
GEREKSİZ MESAJLARA İŞLEM
Yeni uygulamada gereksiz mesaj atanlara ise Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Engelli vatandaşlarımız ve yardıma ihtiyacı olan birinin bulunduğu ortam itibari ile sesli konuşmasının can ve mal kaybına neden olacağı durumlarda 155 SMS servisini kullanabilecektir. 155 SMS ihbar servisinin en iyi şekilde yararlanmak için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 155 SMS servisine gönderilen SMS'ler ücretsiz olarak iletilecektir. SMS'lerin içeriğine ihbar ile ilgili tüm bilgiler eksiksiz olarak yazılması gerekmektedir. SMS'ler gönderildiği ilin 155 ihbar hattına iletilecektir. Gereksiz SMS'lerin gönderilmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32'inci maddesine göre ya da İl Emniyet Müdürlükleri Acil Çağrı Hizmetleri Yönergesi'nin ilgili maddelerine göre gerekli işlemler yapılacaktır."

AA(GG/AAA)
 
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