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Batman’da 15 kişiye terör gözaltısı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN'da, sosyal medyada PKK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla, aralarında Petrol-İş Sendikası Şube Başkanı Şeyhmus Kaygusuz'un da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet...

Batman’da 15 kişiye terör gözaltısı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN'da, sosyal medyada PKK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla, aralarında Petrol-İş Sendikası Şube Başkanı Şeyhmus Kaygusuz'un da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yapan kişilere yönelik sabah erken saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sosyal medyada bu şekilde paylaşımlarda bulundukları tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda aralarında Petrol İş Sendikası Batman Şube Başkanı Şeyhmus Kaygusuz'un da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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