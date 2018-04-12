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Batman merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

BATMAN, () - BATMAN merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. ​Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre,...

Batman merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

BATMAN, () - BATMAN merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
​Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik Batman merkezli 8 ilde operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

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