Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı
Ahmet Türk: Diyalog ve barıştan başka bir seçenek yok
"Kürtler özgürleşmeden Ortadoğu özgürleşmez"

Batman merkezli 5 il'de FETÖ/PDY operasyonu

BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, Batman merkezli Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa...

Batman merkezli 5 il'de FETÖ/PDY operasyonu
BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Batman merkezli Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Konya illerinde FETÖ/PYD'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Valilik açıklamasında, "FETÖ/PDY terör örgütü yapılanması içerisinde imam konumunda bulundukları ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik Batman merkezli Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Konya 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 7 şahıs yakalanmış olup, yakalanan şahıslardan 3’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 4 şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.