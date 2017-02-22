Batman merkezli 5 il'de FETÖ/PDY operasyonu

BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamada, Batman merkezli Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Konya illerinde FETÖ/PYD'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Valilik açıklamasında, "FETÖ/PDY terör örgütü yapılanması içerisinde imam konumunda bulundukları ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik Batman merkezli Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Konya 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 7 şahıs yakalanmış olup, yakalanan şahıslardan 3’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 4 şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.