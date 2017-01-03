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Batman merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belertilen 30 kişinin yakalanmasına yönelik 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 21 kişi gözaltına...

Batman merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belertilen 30 kişinin yakalanmasına yönelik 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Polis 9 kişiyi arıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, FETÖ/PDY Batman yapılanmasına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak başlattığı operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında 9 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Konuya ilişkin Batman Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY Batman Yapılanması içerisinde faaliyet yürütenlere yönelik çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan veya tutuklanan şüphelilerin TCK-221 Etkin Pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeleri doğrultusunda FETÖ/PDY Batman Yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 30 şüpheliye yönelik 03.01.2017 tarihinde 16 ilde yapılan eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 9 şüpheli yakalanma çalışmaları devam etmektedir. Şüphelilerin ikametlerinde, üst aramalarında ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, hafıza kartı, flaş bellek, CD, kitap, dergi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

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