Batman merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

BATMAN merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yörelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
Batman'da yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, ETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Batman merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. 15 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Batman'da yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, ETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Batman merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. 15 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.