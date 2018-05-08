Batman merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin 'Batman askeri mahrem yapılanması'na yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilimizde FETÖ/PDY Batman askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 12 farklı ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 18 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir."