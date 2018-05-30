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Batman'da 'yol verme' gerginliği

BATMAN'da, sivil polis memuru ile trafikte kendisine yol vermediğini iddia ettiği önündeki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce olay yerine polis ekibi sevk edildi. Biber gazı sıkılarak gözaltına alınmak...

Batman'da 'yol verme' gerginliği
BATMAN'da, sivil polis memuru ile trafikte kendisine yol vermediğini iddia ettiği önündeki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce olay yerine polis ekibi sevk edildi. Biber gazı sıkılarak gözaltına alınmak istenen öfkeli araç sürücüsü, bir polise tokat attı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivil araçla caddede ilerleyen sivil polis memuru, önündeki aracı geçmek istedi, ancak iddiaya göre sürücü kendisine yol vermedi. Sivil polis memuru araçtan inip, önündeki aracın sürücüsüne tepki gösterdi. O da araçtan inince ikili arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyürken, sivil polisin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Araç sürücüsü gözaltına alınmak istenirken, direndi. Bunun üzerine polislerden biri biber gazı sıkarak onu etkisiz hale getirmeye çalıştı. Biber gazı sıkılan sürücü ise polise tokat attı. Arbede çıkarken, 4 polis, bu kişiyi yüz üstü yere yatırıp, etkisiz hale getirmeye çalıştı. Çevredeki bazı kişiler de polise tepki gösterdi. Polis, kalabalığın uzaklaşması için havaya ateş açtı. Sürücü gözaltına alınıp emniyete götürüldü.
Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonlarına kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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