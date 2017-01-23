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Batman'da uzman çavuş intihar etti

BATMAN'ın Sason İlçesi'nde görevli 29 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Kömeççi, henüz belirlenemeyen nedenle beylik tabancasıyla intihar etti. Sason İlçesi'nde 3 yıldan bu yana görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Kömeççi, dün akşam...

Batman'da uzman çavuş intihar etti
BATMAN'ın Sason İlçesi'nde görevli 29 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Kömeççi, henüz belirlenemeyen nedenle beylik tabancasıyla intihar etti.
Sason İlçesi'nde 3 yıldan bu yana görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Kömeççi, dün akşam saatlerinde evinde beylik silahıyla intihar ederek hayatına son verdi. Evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Mustafa Kömeççi'nin cenazesi, savcının yaptığı inceleme ardından Sason Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Uzman Çavuş Kömmeçi'nin intiharıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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