Son Dakika
DHA İSTANBUL- İMAMOĞLU: KORUMA ARKADAŞLARIMIZIN KABUL ETMEYECEĞİM ŞEKİLDE VATANDAŞLA BİR DİYALOĞU OLUŞMUŞ
Batman'da terör propagandasına 3 tutuklama
BATMAN'da sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırarak, PKK /YPG terör örgütü lehine paylaşım yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi...
GÜVENLİK 04.11.2019, 17:25
BATMAN'da sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırarak, PKK /YPG terör örgütü lehine paylaşım yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/YPG/PYD terör örgütünü öven, Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırarak kin ve nefret uyandıracak şekilde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen isimleri açıklanmayan şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/YPG/PYD terör örgütünü öven, Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırarak kin ve nefret uyandıracak şekilde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen isimleri açıklanmayan şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:32
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Kasımpaşa
|10
|12
|11. Göztepe
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|9
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Erzurum BB
|10
|17
|5. Fatih Karagümrük
|10
|16
|6. Balıkesirspor
|9
|16
|7. Altay
|10
|15
|8. Bursaspor
|9
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5