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Batman'da silahlı kavga: 1 ölü
BATMAN'ın Sason ilçesinde, eski muhtar Ş.Ç., tartıştığı Vejdi Yıldız'ı (35) tabancayla vurarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde, ilçe merkezinde meydana geldi. Eski muhtar Ş.Ç. ile Vejdi Yıldız arasında bilinmeyen nedenle tartışma...
GÜVENLİK 09.11.2019, 19:49
BATMAN'ın Sason ilçesinde, eski muhtar Ş.Ç., tartıştığı Vejdi Yıldız'ı (35) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde, ilçe merkezinde meydana geldi. Eski muhtar Ş.Ç. ile Vejdi Yıldız arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ç., tabancayla Yıldız'a ateş etti. Yıldız kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Yıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Yıldız, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, Ş.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde, ilçe merkezinde meydana geldi. Eski muhtar Ş.Ç. ile Vejdi Yıldız arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ç., tabancayla Yıldız'a ateş etti. Yıldız kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Yıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Yıldız, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, Ş.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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