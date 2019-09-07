Flaş HaberKaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün cezası
Son Dakika
Batman'da otomobil taşlık alana çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin taşlık alana çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Gercüş ilçesinde meydana geldi. Şevket Atiç (71) yönetimindeki 34 BEA 111 plakalı...
GÜVENLİK 07.09.2019, 18:46
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin taşlık alana çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Gercüş ilçesinde meydana geldi. Şevket Atiç (71) yönetimindeki 34 BEA 111 plakalı otomobil, Gürbüz köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu taşlık alana çarptı. Kazada sürücü Atiç, Şükran Atiç (56), Emir Sefa Damla, Nazan Damla (37) ve Zeynep Özel Damla yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alanın yaralılardan Şükran Atiç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, hayatını kaybeden Atiç'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğleden sonra Gercüş ilçesinde meydana geldi. Şevket Atiç (71) yönetimindeki 34 BEA 111 plakalı otomobil, Gürbüz köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu taşlık alana çarptı. Kazada sürücü Atiç, Şükran Atiç (56), Emir Sefa Damla, Nazan Damla (37) ve Zeynep Özel Damla yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alanın yaralılardan Şükran Atiç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, hayatını kaybeden Atiç'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
|İmsak
|05:00
|Güneş
|06:29
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:44
|Akşam
|19:36
|Yatsı
|20:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0