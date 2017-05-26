Batman'da karakola malzeme taşıyan sivil araca PKK bombası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

YARALI YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Batman'ın Kozluk İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin karakola malzeme götüren sivil araca yönelik düzenlediği saldırıda yaralanan İlyas Çetinbaş'ın yakınları, haber alır almaz Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne akın etti. Çetinbaş'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, yakınları da dışarıda bekledi. İlyas Çetinbaş'ın amcasının oğlu Şirin Çetinbaş, "Haber alınca, olay yerine gitmek istedik. Ancak jandarma izin vermedi. Amcamın oğlu ağır yaralı, ama ölüm tehlikesini atlattığını söylediler" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bu arada, Batman Valiliği de saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kozluk Gümüşörgü karayolu Bölükkonak Köyü çıkışında bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yola döşenen Mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinin sivil bir aracın yoldan geçişi sırasında patlatılması sonucu araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bir vatandaşımız ise ağır yaralanmıştır. Olay ile ilgili olarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."

FOTOĞRAFLI