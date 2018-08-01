 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

Batman'da iki ailenin silahlı kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

BATMAN, ()- BATMAN merkeze bağlı Suçeken köyünde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Suçeken köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli...

Batman'da iki ailenin silahlı kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

BATMAN, ()- BATMAN merkeze bağlı Suçeken köyünde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Suçeken köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yılmaz ve Kandemir ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdurrahman Yılmaz (58) olay yerinde hayatını kaybetti, oğulları Abdulkerim (35) ve Lokman Yılmaz'ın (29) da aralarında bulunduğu her iki aileden toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 
Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için köyde önlem aldı. Köye giriş çıkışların jandarmanın kontrolünde yapıldığını söyledi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar