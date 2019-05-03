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Batman'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

BATMAN'da etkili olan fırtına, çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü. Fırtına nedeniyle çatılardan uçan parçaların üzerlerine düştüğü çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.  Kentte aniden etkili olan fırtına yaşamı...

Batman'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
BATMAN'da etkili olan fırtına, çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü. Fırtına nedeniyle çatılardan uçan parçaların üzerlerine düştüğü çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi. 
Kentte aniden etkili olan fırtına yaşamı felç etti. Fırtına nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nda bazı binaların çatıları uçtu, Kültür Mahallesi'nde de parklardaki ağaçlar yerinden söküldü.
Çatılardan uçan parçalar, araçların üzerine düşerek, hasar verdi. Çok sayıda araçta maddi hasar oluşan fırtınada şans eseri yaralanan olmadı.  
KAMERAYA ALIRKEN, CAMA ÇARPTI
Kültür Mahallesi'nde ise bir kadın evinin penceresinden fırtınayı cep telefonuyla kayda almak istedi. Ancak bu sırada fırtına nedeniyle uçan bir tahta parçası pencereye çarptı.
Kadın korkuyla çocuklarını pencereden uzaklaştırdı.

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