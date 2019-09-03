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Batman'da devriye görevinden evine dönen bekçi, silahlı saldırıyla öldürüldü (2)
DOĞDUĞU KÖYDE TOPRAĞA VERİLDİ Batman'da, devriye görevini tamamladıktan sonra yürüyerek evine dönerken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 3 çocuk babası bekçi Vezir Gümerkan'ın cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesi...
GÜVENLİK 03.09.2019, 11:24
DOĞDUĞU KÖYDE TOPRAĞA VERİLDİ
Batman'da, devriye görevini tamamladıktan sonra yürüyerek evine dönerken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 3 çocuk babası bekçi Vezir Gümerkan'ın cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gümerkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, hastane mescidine getirilerek cenaze namazı kılındı. Batman Emniyet Müdürü Ali Akkaplan, silah arkadaşları ve çok sayıda yakınının katılımıyla kılınan cenaze namazın ardından Gümerkan, doğduğu Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
TESLİM OLDU
Öte yandan, Gümerkan'a silahlı saldırı düzenleyen kişinin polise teslim olduğu bildirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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