Son Dakika
Batman'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
BATMAN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma...
GÜVENLİK 30.12.2019, 08:55
BATMAN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen güvenlik güçleri, DEAŞ mensuplarına yönelik kent genelinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon başlattı. Operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen güvenlik güçleri, DEAŞ mensuplarına yönelik kent genelinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon başlattı. Operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
9°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Aralık 2019
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:12
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10