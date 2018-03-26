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Batman'da 2 PKK'lının öldürüldüğü bölgede teröristlere ait silah ve mühimmatlar bulundu

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü kırasalında cumü günü başlayan ve 2 gün devam eden, 2 askerin şehit olduğu, 2 teröristin de öldürüldüğü bölgede, teröristlere ait silah ve mühimmatlar bulundu. Batman Valiliği'nden...

Batman'da 2 PKK'lının öldürüldüğü bölgede teröristlere ait silah ve mühimmatlar bulundu
BATMAN'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü kırasalında cumü günü başlayan ve 2 gün devam eden, 2 askerin şehit olduğu, 2 teröristin de öldürüldüğü bölgede, teröristlere ait silah ve mühimmatlar bulundu.
Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ele geçirilen silahlarla ilgili bilgi verildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda, Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü bölgesinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları üzerinde ve yapılan arazi taraması sonucunda; M-16 piyade tüfeği, Kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, 30 Kalaşnikof mermisi, gece görüş dürbünü, 46 adet 5,56 fişek, el telsizi, antensiz el telsizi, Kalaşnikof silaha ait kabze, 120 kg boş bidon, 2 sırt çantası, çok sayıda pil bloğu yaşamsal malzeme ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

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