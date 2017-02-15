Batman'da 2 PKK'lı yakalandı

BATMAN'da PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılması içerisinde eğitim alan ve faaliyet gösteren 2 kişinin yakalandığı açıklandı.

Batman Valiliği, Emniyet Müdürlüğü tarafından, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla bölge halkının da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edildiğini hatırlattı. Valilik açıklamasında, 10 Şubat tarihinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılması içerinde eğitim alan ve faaliyet gösteren 2 kişinin Batman'da yakalandığı ve sevk edildikleri, adli mercilerce tutuklandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Aynı tarihte PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına eleman temin eden yine hakkında örgütün kırsal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı yönünde bilgiler bulunan bir şahıs yakalanmış sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır."