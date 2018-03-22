Batman'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()- BATMAN'ın Sason ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Yaralı kaçan 2 teröristin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır'ın Kulp ile Batman'ın Sason ilçeleri arasındaki Zore Çayı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çatışmada, 1 PKK'lı ölü ele geçirildi. Yaralandığı belirlenen 2 terörist ise kaçtı.

Çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler ile kobra helikopterler sevk edildi. Yaralı teröristlerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.