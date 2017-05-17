Batman Başsavcılığı: Cinsel istismar olayında kefaletle serbest bırakılan şüpheli yoktur

BATMAN, () - BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığı, kent merkezinde 4 kişinin tutuklanması ile sonuçlanan ve mahkeme tarafından gizlilik kararı alınan 'çocuğun cinsel istismarı' olayında kefaletle serbest bırakılan şüpheli olmadığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, yürütülen bir soruşturma hakkında sosyal medya üzerinden haberleşen ve amaçları adalete hizmet etmek olmadığı anlaşılan kişilerin yanlış bilgiler vermesi üzerine basın açıklaması yapma gereği doğduğu belirtilerek şöyle denildi:

"15.04.2017 tarihinde çocuğun cinsel istismarı olayının öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatılmış, mağdur çocuk ve tanık beyanlarına göre kimliği tespit edilen 4 şüpheli Batman 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince 17.04.2017 tarihinde tutuklanmışlardır. Dosyada gizlilik kararı bulunmamakta olup, kefaletle serbest bırakılan şüpheli kesinlikle yoktur. Söz konusu sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kimliği tespit edilip işlem yapılmayan şüpheli bulunmamaktadır. Soruşturma tamamlandıktan sonra yasal gereğinin yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

