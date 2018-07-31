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Batan teknedeki FETÖ'cülere organizatörlük yapan şüpheli yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 gün önce 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin kaybolduğu tekne faciasında FETÖ/PDY şüphelileri ve ailelerinin Yunan adalarına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen S.Ç., Edremit ilçesinde yakaladı. Olay, Cumartesi...

Batan teknedeki FETÖ'cülere organizatörlük yapan şüpheli yakalandı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 gün önce 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin kaybolduğu tekne faciasında FETÖ/PDY şüphelileri ve ailelerinin Yunan adalarına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen S.Ç., Edremit ilçesinde yakaladı.
Olay, Cumartesi gecesi saat 23.30 sıralarında Cunda ve Maden adaları arasındaki bölgede meydana geldi. Bir fiber teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye giden Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 kişiyi sağ kurtardı. Olayın ardından bölgede yapılan arama çalışmalarında 3'ü çocuk, 2'si kadın, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
Olayda sağ olarak kurtarılan 9 kişi, tedavilerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeninin kocası İ.A. ile B.Ç., E.A. ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aranan H.A., SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aranan, olay sırasında boğulan G. Y.'nin eşi G.Y. hakkında ise Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile örgüte üye olmak suçundan soruşturma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen G.Y., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
ORGANİZATÖR YAKALANDI
Olayla ilgili organizatör olarak aranan S.Ç. ise Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde polis tarafından yakaladı. Gözaltına alınan S.Ç. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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