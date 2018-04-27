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Batan geminin ön kısmı balonlarla su yüzüne çıkarıldı

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), () - İZMİT Limanı'ndan aldığı yükü Lübnan ve Mısır'a götürürken Marmara Adası açıklarında yük kayması sonucu yan yatıp batma tehlikesi geçiren ve çekildiği Balıkesir'in Erdek ilçesindeki...

Batan geminin ön kısmı balonlarla su yüzüne çıkarıldı

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), () - İZMİT Limanı'ndan aldığı yükü Lübnan ve Mısır'a götürürken Marmara Adası açıklarında yük kayması sonucu yan yatıp batma tehlikesi geçiren ve çekildiği Balıkesir'in Erdek ilçesindeki limanda batan, 'Pasha' adlı yük gemisinin ön kısmı, balonların yardımı ile su yüzüne çıkarıldı.
Tanzanya bandıralı 'Pasha' adlı kuru yük gemisi 2013 yılının eylül ayında, İzmit Limanı'ndan aldığı MDF yükünü Lübnan ve Mısır'a götürmek üzere yola çıktı. Gemi aynı gün saat 15.20'de Marmara Adası açıklarında yük kayması nedeniyle yan yattı. Batma tehlikesi geçiren gemiye ilk müdahaleyi haber verilmesi sonucu gelen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 6 hızlı tahlisiye botu ve kurtarma römorkorü yaptı. 'Pasha'da görev yapan 9 mürettebatı kurtaran Kıyı Emniyet Genel  Müdürlüğü'ne ait tahlisiye botu ve kurtarma römorku, daha sonra gemiyi Balıkesir'in Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki iskeleye çekti. Ambarına dolan su vidanjörle boşaltılmaya çalışılan 63 metre boyundaki 'Pasha' adlı gemi, yapılan tüm çalışmalara rağmen  battı.
Limana gelen balıkçıları zor durumda bırakan 'Pasha' isimli geminin ön kısmı hariç diğer gövdesi çıkartıldı. 'Pasha'nın ön bölümü de özel bir firma tarafından dalgıçların gemiye yüklediği balonların şişirilmesi sonucu su yüzüne çıkartıldı. Burada kesilen parçalar daha sonra karaya çıkartılacak.
Narlı Mahallesi Muhtarı Burhan Çandır, "5 yıldır burada duran geminin enkazı hem turizme, hem balıkçılarımıza zarar vermekteydi. Yaz sezonuna girmeden batık geminin çıkarılması bizlere rahat bir nefes aldıracak. Geminin su altında kalan son bölümünü de balonlarla su üstünde yüzdürüp çıkarıyorlar. Bu çalışmaların 10 gün içinde biteceğini öğrendik" dedi.

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