Batan bottan denize düşen bebek bulunamadı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına gitmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu denizde kaybolan Suriye uyruklu 9 aylık bebek bulunamadı. 1'i batan teknede, 5'i kaldıkları otelde yakalanan 6 organizatör ise, adliyeye sevk edildi.Sahil Güvenlik ekipleri, geçen cuma günü saat 07.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı. Hemen bölgeye giden ekipler, Suriye uyruklu 14 kaçak göçmen ile yüzerek kaçmaya çalışan Türk organizatör G.Ç.'yi sudan kurtardı.Ancak 15 Ocak'ta, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünyaya gelen Suriyeli 9 aylık 'Hilya Ali' adlı bebeğin kayıp olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Bugün de süren arama çalışmalarına rağmen bebek bulunamadı. Anne- babanın endişeli bekleyişi ise devam ediyor.GÖZALTINA ALINDILARÖye yandan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gözaltına alınan G.Ç. ile birlikte kaçak geçişi organize ettikleri belirlenen su sporları istasyonu çalışanı C.E., tekne tamircisi M.T., şoför M.K., otel çalışanı F.M. ve işsiz G.D.'yi aynı gece Turgutreis'teki bir otelde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları otel odasında 6 bin Euro ve 5 bin TL ile çok sayıda cep telefonu ve tekne çalıştırma aparatı bulundu.6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'olası kastla adam öldürme' ve 'örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı' suçlarından adliyeye sevk edildi. 6 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorguları sürüyor.

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