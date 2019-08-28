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Bastonla adliyeye getirilen uyuşşturucu şüphelisi serbest
ZONGULDAK'ta, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 şüpheli, adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde...
GÜVENLİK 28.08.2019, 12:02
ZONGULDAK'ta, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 şüpheli, adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Afganistan uyruklu A.E.(74) ile akrabaları M.E.(31) ve S.F.’yi (30) gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 400 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen 10 bin TL ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.'nin bastonla yürümeye çalıştığı görüldü. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Afganistan uyruklu A.E.(74) ile akrabaları M.E.(31) ve S.F.’yi (30) gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 400 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen 10 bin TL ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.'nin bastonla yürümeye çalıştığı görüldü. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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