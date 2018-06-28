Başsavcı: Seçim günü adliyede çıkan yangınla ilgili şu an bir gözaltı yok

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinni yapıldığı 24 Haziran'da adliye binasında çıkan yangınla ilgili, "Şu anda herhangi bir gözaltı yok. Ama muhtelif isimler var, üzerinde çalışıyoruz. Çok yaklaştık diyebilirim” dedi.

Yangınla ilgi geniş çapta adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirten Başsavcı Oğuzhan Dönmez, açıklamasında şunları belirtti:

“Seçim günü Saat 19.00 sıralarında adliyemizde seçim çalışmaları devam ederken yoğun duman gelmesi üzerine derhal itfaiye müdürlüğüne haber verildi. İtfaiye müdürlüğünden gelen ekiplerce derhal yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Aynı zamanda seçim olması sebebiyle de İl Emniyet Müdürlüğümüzden takviye güvenlik ekibi istendi. Güvenlik altında küçük bir alanda meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü. Bu yangın sonucunda adliyemizin ya da savcılığımızın, mahkemelerimizin derdest dosyalarında hiçbir sıkıntı söz konusu değildir. Tabi seçim günü olması sebebiyle bizim açımızdan önemli olan seçim evrakları ve oy pusulaları çok önemliydi. Seçim evraklarında ve oy pusulalarında hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Bu yoğun duman sırasında da seçim hakimimiz, seçim müdürümüz, partilerin seçim müşahitleri de adliyeden ayrılmadılar, hayatlarını riske ederek orada kalmaya devam ettiler. Oy pusulalarına bir zarar gelmemesi anlamında 14 civarında oy çuvalı vardı. Onlar da güvenli bir şekilde Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan zincir altında dışarıya çıkartıldı.”

'İcra Müdürlüğü'nün önemli dosyaları yakılmış ağır ceza mahkemelerinin önemli dosyaları yakılmış' şeklinde duyumlar aldıklarını belirten Dönmez, "Bu şekilde bir şey söz konusu değildir. Hiçbir mahkeme dosyası hiçbir savcılık dosyasında kayıp söz konusu değildir. Zaten evraklar UYAP sisteminde kayıtlıdır. Birisi kasıtlı olarak mahkeme dosyalarını yok etme amacıyla hareket etse bile bundan sonuç alması mümkün değil. Tüm dosyalar, tüm deliller duruşma zabıtları, UYAP siteminde kayıtlı böyle bir durumda söz konusu değildir” diye konuştu.

ŞÜPHELİLER VAR

Yangınla ilgili 24 Haziran 2018 tarihi itibariyle hem adli hem idari yönden soruşturmayı başlattıklarını ifade eden Niğde Cumhuriyet Dönmez şöyle devam etti:

“Suçlu ve şüphelilerin tespiti anlamında şu an soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Savcımızı bu işe münhasıran görevlendirdik. Bu arkadaşımız şu an görevi yürütüyor. Olay yeri inceleme yapıldı. Olay yerinde bulunan bir takım delil kabul ettiğimiz materyallere el konuldu. Adliyenin içi dışı ve çevrede bulunan kamera kayıtlarına el konuldu. O anlamda soruşturma devam ediyor. Şu anda herhangi bir gözaltı yok. Ama muhtelif isimler var, üzerinde çalışıyoruz. Çok yaklaştık diyebilirim.”

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